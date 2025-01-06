Назван неожиданный продукт, продлевающий жизнь

Ученые из Национального института здоровья Японии выявили уникальные свойства персиков, которые могут стать ключевым фактором в борьбе со старением. Результаты опубликованы в журнале Asian Journal of Longevity Research (AJLR).

По словам доктора Кензо Хашимото, ведущего специалиста по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, персики содержат уникальное сочетание веществ, способных замедлять возрастные изменения в организме.

«Персики — настоящая сокровищница биологически активных соединений. Благодаря сочетанию растворимой и нерастворимой клетчатки они создают мощный защитный барьер для организма», — отмечает Хашимото.

В ходе исследования ученые обнаружили, что антиоксиданты, содержащиеся в персиках, включая бета-каротин и полифенолы, избирательно уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Максимальная концентрация этих веществ достигается в полностью спелых плодах.

Эксперименты, проведенные на модельных организмах, показали, что регулярное употребление экстракта персика увеличивает продолжительность жизни на 23%. Ученые считают, что включение этого фрукта в рацион может стать простым и эффективным способом продления здоровой жизни.

Исследование подчеркивает важность природных источников антиоксидантов для поддержания здоровья и открывает новые перспективы в области диетологии и геронтологии.

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