В винограде нашли вещество для борьбы с раком

Итальянские ученые из Сиенского университета и других научных учреждений обнаружили природное вещество, улучшающее результаты химиотерапии рака. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Команда выяснила, что олеаноловая кислота в сочетании с препаратом камптотецином повышает эффективность лечения. Олеаноловая кислота содержится в винограде, оливковом масле и многих других растительных продуктах.

В новом исследовании команда использовала метод ядерного магнитного резонанса для изучения свойств кислоты из экстракта виноградной выжимки. Тесты показали значительное влияние вещества на жизнеспособность раковых клеток при сочетании с химиотерапевтическим средством.

Добавление олеаноловой кислоты к камптотецину снизило необходимую концентрацию препарата по сравнению с использованием только камптотецина.

По словам исследователей, открытие поможет сделать химиотерапию легче и безопаснее для пациентов, сократив связанное с ней количество побочных эффектов.

Ранее ученые нашли способ превратить раковые клетки в здоровые ткани.