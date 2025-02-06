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В МВД заявили об обязательном медицинском обследовании иностранцев, въезжающих в Россию

МВД: все въезжающие в Россию иностранцы должны пройти медицинское обследование
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Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Все въезжающие в Россию, а также уже находящиеся длительное время на ее территории иностранные граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование. Об этом, ссылаясь на документы МВД Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В материалах ведомства отмечается, что требование об обязательном медицинском освидетельствовании распространяется абсолютно на всех длительно находящихся в России иностранцев.

Граждане иностранных государств обязаны ежегодно подтверждать отсутствие у них ряда заболеваний. Если медики выявят у иностранца инфекционное заболевание, которое представляет опасность для окружающих, он может быть выдворен из страны.

От обязательного медицинского обследования освобождаются граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты, туристы и приезжающие в Россию на срок менее трех месяцев.

5 февраля юрист Сергей Андрейцо разъяснил, что в России ужесточили миграционную политику в первую очередь для снижения преступности, разгрузки судов и усиления ответственности приезжих граждан.

Ранее в России вступил в силу миграционный режим высылки нелегальных иностранцев.

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