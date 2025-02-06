В Италии врач оказался под следствием, поскольку сделал своей кошке томографию

Guardian: в Италии врач провел своей кошке томографию и оказался под следствием

В итальянском городе Аоста заведующий отделением радиологии местной больницы Джанлука Фанелли оказался под следствием после того, как сделал своей кошке Афине, упавшей с крыши, компьютерную томографию. Об этом пишет газета The Guardian.

«Я знал, что спасти ее можно только быстрым вмешательством», — отметил врач.

Кошке сделали томографию, после чего Фанелли провел ей операцию в ангиографическом отделении. В результате врачу могут предъявить обвинение в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг — дело передали городским прокурорам, говорится в публикации.

Фанелли подчеркнул, что пользовался больничным оборудованием после окончания рабочего дня, когда все запланированные на день рентгеновские снимки были выполнены, а других пациентов на срочные анализы не записали.

Врач добавил, что готов возместить больнице расходы.

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