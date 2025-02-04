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В России спасают кота Хатико, который семь лет ждал хозяина

Волонтер Юлия: добровольцы спасают кота Хатико, 7 лет прождавшего хозяина
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Pexels

В Махачкале кот в течение семи лет ждал своего хозяина, которого потерял, когда был котенком. Все эти годы он не отходил от его могилы и в результате сильно заболел. Сейчас волонтеры пытаются спасти животное и хотят отправить его на лечение в Петербург, рассказала 360.ru доброволец Юлия.

Кот оставался рядом с ушедшим хозяином летом и зимой в любую погоду, в результате чего подхватил множество заболеваний. В том числе у него пневмония, болезнь почек, вирусный перитонит. У животного выпали зубы, повреждены лапы и ухо. В очень плохом состоянии преданное животное пришло за помощью в расположенную рядом клинику местной жительницы-волонтера, сообщила Юлия.

Коту, которого назвали Хатико, необходимо лечение, в том числе пока он должен все время находиться в кислородной камере с круглосуточной капельницей.

«Ему начали терапию для поддержки функции почек. Пока он в Дагестане, помощь нужна волонтерам, которые помогают ему там», — сообщила волонтер.

В Дагестане возможностей для помощи животному нет, поэтому его отправляют в Петербург и пока поселят на передержке. Юлия добавила, что спасающие кота волонтеры надеются, что в будущем он найдет себе нового хозяина.

До этого принцесса Таиланда забрала себе местного песика «Хатико», который ждал своего хозяина у супермаркета и прославился в соцсетях. Около магазина, где его оставили, он просидел несколько месяцев.

Ранее российская семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику.

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