Спасение кошки с консервной банкой на голове попало на видео

В США полицейские помогли кошке, голова которой застряла в консервной банке, пишет издание UPI.

В полицейском управлении Палмхерста рассказали, что им поступил вызов от людей, сообщивших о кошке, которая бегает по улице с консервной банкой на голове и не может ее снять. Прибывшие на место сотрудники действительно обнаружили животное в бедственном положении.

«Мы не знали, как долго эта бедная кошка страдала от такой жары и была неспособна видеть из-за банки, но необходимо было немедленно принять меры», — рассказали полицейские.

После того как кот был спасен из ловушки, офицеры дали ему кличку Джар-Джар и отвезли к ветеринарам. Специалисты не нашли у животного серьезных болезней. Сообщается, что активисты уже подыскивают для кота новых хозяев.

Ранее ученые разработали идеальные вкусы для кошачьего корма.