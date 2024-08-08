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Спасение кошки с консервной банкой на голове попало на видео

UPI: в США полицейские спасли кошку, голова которой застряла в консервной банке

В США полицейские помогли кошке, голова которой застряла в консервной банке, пишет издание UPI.

В полицейском управлении Палмхерста рассказали, что им поступил вызов от людей, сообщивших о кошке, которая бегает по улице с консервной банкой на голове и не может ее снять. Прибывшие на место сотрудники действительно обнаружили животное в бедственном положении.

«Мы не знали, как долго эта бедная кошка страдала от такой жары и была неспособна видеть из-за банки, но необходимо было немедленно принять меры», — рассказали полицейские.

После того как кот был спасен из ловушки, офицеры дали ему кличку Джар-Джар и отвезли к ветеринарам. Специалисты не нашли у животного серьезных болезней. Сообщается, что активисты уже подыскивают для кота новых хозяев.

Ранее ученые разработали идеальные вкусы для кошачьего корма.

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