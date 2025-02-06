В Госдуме предложили ограничить продажу детям кукол вуду и шаманских бубнов

В России необходимо ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Мы видим, как растет спрос на магические атрибуты, как люди теряют деньги, здоровье, а иногда и жизнь, доверяясь шарлатанам», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что особую опасность эзотерика представляет для детей и подростков, чья несформированная психика легко поддается влиянию.

По данным Чернышова, в прошлом году спрос на эзотерические товары увеличился на 34%: продажи стеклянных шаров выросли на 146%, шаманских бубнов — на 95%, кукол вуду — на 66%.

Чернышов уже направил главе Минпромторга Антону Алиханову предложение об ограничении продажи эзотерических товаров несовершеннолетним.

30 января зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил, что тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей за 2024 год. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны. Депутат уже внес в Госдуму законопроект о введении запрета на деятельность тарологов и магов.

Ранее юрист напомнила о жестком уголовном наказании для тарологов и магов.