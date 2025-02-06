Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ограничить продажу детям кукол вуду и шаманских бубнов

Депутат Чернышов призвал ограничить продажу эзотерических товаров детям
close
Depositphotos

В России необходимо ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Мы видим, как растет спрос на магические атрибуты, как люди теряют деньги, здоровье, а иногда и жизнь, доверяясь шарлатанам», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что особую опасность эзотерика представляет для детей и подростков, чья несформированная психика легко поддается влиянию.

По данным Чернышова, в прошлом году спрос на эзотерические товары увеличился на 34%: продажи стеклянных шаров выросли на 146%, шаманских бубнов — на 95%, кукол вуду — на 66%.

Чернышов уже направил главе Минпромторга Антону Алиханову предложение об ограничении продажи эзотерических товаров несовершеннолетним.

30 января зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил, что тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей за 2024 год. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны. Депутат уже внес в Госдуму законопроект о введении запрета на деятельность тарологов и магов.

Ранее юрист напомнила о жестком уголовном наказании для тарологов и магов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами