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«10 лет тюрьмы и штраф»: в России стало больше тарологов и гадалок из-за ТВ-шоу

Юрист Безлик: тарологам и экстрасенсам грозит до 10 лет лишения свободы
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Pexels

В России выросло количество тарологов, гадалок, экстрасенсов и целителей из-за различных шоу и передач. Часто дело доходит до суда, где их деятельность признается мошеннической и карается десятью годами лишения свободы и миллионным штрафом, рассказала директор Департамента уголовной практики в сфере экономики юридической группы АИД Алена Безлик в пресс-центре НСН.

Статистики по числу преступлений представителей этой сферы нет, но их деятельность можно квалифицировать как мошенничество. А по этой статье за неполный прошлый год (11 месяцев) было заведено 411,6 тыс. уголовных дел, рассказала Безлик.

«При этом некоторые граждане просто боятся обращаться с заявлением или думают, что им не помогут <…>, — добавила она. – Если говорим о гадалках и тарологах, то их количество выросло после ряда шоу на телеканалах. Люди в это верят, к сожалению».

Одной из основных задач правоохранителей Безлик назвала защиту от мошенников, выдающих себя за магов и экстрасенсов, уязвимых групп граждан – пенсионеров, студентов и так далее.

Напомним, до этого для тарологов и магов призвали ввести отдельное уголовное наказание. С этой идеей выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, подчеркнув, что все подобные деятели – это мошенники, которые наживаются на проблемах и горе людей. Он также Он анонсировал обращение с соответствующим предложением в Госдуму и РПЦ.

В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете рекламы тарологов.

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