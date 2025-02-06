Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области зафиксировали вспышку свинки

Mash: вспышка свинки в Железногорске могла произойти из-за отказа от прививок
close
Минобороны России

Вспышку свинки (острое инфекционное вирусное заболевание) зафиксировали во втором по величине городе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, за неделю в Железногорске выявили 16 случаев эпидемического паротита (другое название свинки). Среди заболевших 12 детей и четверо взрослых. На карантин были закрыты школа, гимназия и горно-металлургический колледж.

Причиной, предполагает Mash, мог стать отказ от прививок евангельских христиан-баптистов. Все заболевшие, отмечает канал, не были привиты из-за религиозного запрета.

Последний раз вспышка свинки была зафиксирована в городе более 10 лет назад.

4 февраля Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю.

Превышение среднего по стране показателя зафиксировали в 51 регионе. В надзорном органе также отметили, что число госпитализированных в 34 регионах выросло на 30%.

Ранее ВОЗ предупредила о высоком риске из-за штамма вируса Эбола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами