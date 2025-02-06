В Курской области зафиксировали вспышку свинки

Mash: вспышка свинки в Железногорске могла произойти из-за отказа от прививок

Вспышку свинки (острое инфекционное вирусное заболевание) зафиксировали во втором по величине городе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, за неделю в Железногорске выявили 16 случаев эпидемического паротита (другое название свинки). Среди заболевших 12 детей и четверо взрослых. На карантин были закрыты школа, гимназия и горно-металлургический колледж.

Причиной, предполагает Mash, мог стать отказ от прививок евангельских христиан-баптистов. Все заболевшие, отмечает канал, не были привиты из-за религиозного запрета.

Последний раз вспышка свинки была зафиксирована в городе более 10 лет назад.

4 февраля Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю.

Превышение среднего по стране показателя зафиксировали в 51 регионе. В надзорном органе также отметили, что число госпитализированных в 34 регионах выросло на 30%.

Ранее ВОЗ предупредила о высоком риске из-за штамма вируса Эбола.