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Защитникам Донбасса предложили выплачивать пенсии по инвалидности

В Госдуму внесли проект о пенсиях по инвалидности для участников боевых действий

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РИА «Новости»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать пенсии по инвалидности россиянам, которые участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 11 мая 2014 года и стали инвалидами. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, право на поддержку могут получить граждане России, которые стали инвалидами, принимая участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов республик. Сейчас таким россиянам назначается страховая или социальная пенсия по инвалидности в общем порядке.

Также законопроектом предлагается предоставлять этой группе граждан права на одновременное получение двух пенсий. Так, россияне смогут получить выплату по инвалидности и страховую пенсию по старости или пособие по инвалидности и пенсию за выслугу лет.

В августе кабмин утвердил упрощенную процедуру оформления заключений военно-врачебных комиссий, что дает возможность жителям ДНР и ЛНР, участвовавшим в защите Донбасса с 2014 года, получать военные пенсии. С соответствующей инициативой выступила Генпрокуратура РФ.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.

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