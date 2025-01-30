В Самарской области пять человек пострадали в ДТП с фурой

В Самарской области микроавтобус столкнулся с фурой, 5 человек пострадали

В Самарской области произошла авария с участием фуры. Об этом сообщает Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Шигонском районе, на 19-м километре трассы в обход Тольятти. Микроавтобус марки Toyota столкнулся с грузовиком.

В ДТП пострадали пять человек, о их состоянии не сообщается. Еще двоих спасти не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются полицейские, они проводят проверку. Еще одну проверку организовали в прокуратуре. Сотрудники ведомства выяснят, исполнялись ли положения закона о безопасности дорожного движения.

«Ход доследственной проверки взят на контроль», – сообщается в публикации.

До этого в Самарской области произошло еще одно ДТП с участием фуры. Грузовик врезался в другую фуру, после чего у одного из участников оторвало кабину. Оба водителя живы, но один получил серьезные травмы.

Ранее груженая фура загорелась на ходу в Нижегородской области.