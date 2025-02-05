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Россиянин оскорбил врачей скорой помощи и поплатился в суде

В Лабытнанги мужчина оскорбил врачей скорой помощи и поплатился
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Лабытнанги мужчина выругался на медиков, приехавших к нему домой, и поплатился в суде. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Врачи скорой помощи прибыли в квартиру к мужчине, который на почве внезапно возникшей личной неприязни оскорбил медиков.

Врачи после случившегося обратились в прокуратуру. В отношении нарушителя составили два административных протокола по статье об оскорблении, то есть унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. Суд рассмотрел материалы и назначил виновнику штраф в размере восьми тысяч рублей — по четыре тысячи рублей за каждое постановление.

До этого пациент, избивший врача в Петербурге, стал фигурантом дела. Он несколько раз ударил 45-летнюю фельдшера скорой помощи по голове.

Ранее в Подмосковье трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера.

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