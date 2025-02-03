Пациент, избивший фельдшера в Петербурге, стал фигурантом дела

В Петербурге после избиения фельдшера скорой помощи пьяным пациентом возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на фельдшера скорой помощи. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования и установленных в его ходе обстоятельствах.

Инцидент произошел в доме на проспекте Художников. 29-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в прачечную, и в какой-то момент потерял сознание. Мужчине вызвали скорую, но, когда медики прибыли на место, он уже пришел в себя. Пациент стал проявлять агрессию к врачам и несколько раз ударил 45-летнюю фельдшера по голове.

Ранее пьяная россиянка обругала врачей и разбила бутылкой окно машины скорой помощи.