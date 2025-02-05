Началась продажа билетов на экскурсии в «Лахта Центр» в Петербурге

«Лахта Центр» откроется для экскурсий с 7 февраля, продажа билетов уже началась

Общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открывается для посетителей. С 5 февраля на его сайте началась продажа билетов, а первые экскурсии стартуют уже 7 февраля, сообщает «Фонтанка».

Горожане и гости города смогут побывать в общественных пространствах 3-го и 4-го этажей «Лахта Центра», а также посетить две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86-м этаже (365 метров). Вторая является самой высокой видовой площадкой в Европе. Посетить «Лахта Центр» можно будет только в составе экскурсионных групп, индивидуальный визит пока не предусмотрен.

Билеты с указанием определенной даты и времени продаются только на сайте комплекса. На месте их нельзя будет купить. Копирование и перепродажа билетов запрещены.

«На старте продаж доступны билеты на 7 февраля. Экскурсии стартуют каждые полчаса с 10:30 до 18:00, впоследствии их число планируют увеличить. На каждый слот продается 15 билетов», — отмечается в сообщении.

Билет стоит 1700 рублей в выходные и 1500 рублей в будние дни. Льготным категориям граждан предоставляется скидка.

Чтобы приобрести билет, необходимо зарегистрироваться на сайте. Один человек сможет купить не более пяти билетов.

3 января сообщалось, что рядом с «Лахта Центром» намечено возведение Триумфального столпа, который будет символизировать победу России в Северной войне. Дизайн памятника разработан архитектором Михаилом Мамошиным совместно со скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми. Инициатором данного проекта выступил Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома, который также взял на себя организацию проектирования и реализации памятника.

Ранее ирландский журналист восхитился небоскребом «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.