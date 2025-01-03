У «Лахты» установят триумфальный столп в честь победы в Северной войне

У «Лахта Центра» в Петербурге увековечат победу России в Северной войне

В Санкт-Петербурге, на Приморском шоссе, рядом с «Лахта-центром», намечено возведение Триумфального столпа, который будет символизировать победу России в Северной войне. Это решение было принято губернатором города Александром Бегловым, о чем информирует РИА Новости.

Дизайн памятника разработан архитектором Михаилом Мамошиным совместно со скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.

Монумент будет установлен в муниципальном округе Лахта-Ольгино и будет посвящен важным событиям Северной войны, проходившей с 1700 по 1721 год, которая имела значительное значение для истории Санкт-Петербурга.

Инициатором данного проекта выступил Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома, который также взял на себя организацию проектирования и реализации памятника.

Триумфальный столп будет представлять собой бронзовую колонну на гранитном постаменте высотой 24,3 метра, венчающуюся фигурой императора Петра I, высота которой составит 9,5 метра. Общая высота памятника достигнет 82 метров.

На колонне и постаменте планируется установить медальоны с барельефами и надписями, которые будут рассказывать о героических поступках воинов в период Северной войны. Этот проект станет олицетворением победы и великолепия России в значимый исторический момент.

Ранее Владимир Путин оценил башню «Лахта-центр».