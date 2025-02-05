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Россиянка фиктивно поставила на учет пятерых мигрантов и попалась полиции

В Новом Уренгое осудили женщину, которая фиктивно ставила мигрантов на учет
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Shutterstock

В Новом Уренгое вынесли приговор женщине, которую уличили в фиктивной постановке мигрантов на учет. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе разбирательства удалось установить, что женщина в период с июня по сентябрь 2024 года фиктивно поставила на учет пятерых иностранцев, зарегистрировав их по месту пребывания в своем жилом помещении. При этом возможность проживания в указанном жилище мигрантам предоставлена не была.

Суд рассмотрел материалы возбужденного в отношении женщины уголовного дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

До этого нелегальных мигрантов с оружием нашли в государственной квартире в Петербурге. В ходе осмотра помещения стражи порядка обнаружили сейф, в котором находилось ружье, патроны, два ножа и медаль «За отвагу».

Ранее в России вступил в силу миграционный режим высылки нелегальных иностранцев.

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