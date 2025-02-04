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В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна, она не выжила

В Москве мужчину задержали за то, что он вытолкнул знакомую из окна
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Москве женщина выпала из окна во время конфликта со знакомым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, пара ссорилась, и в какой-то момент обвиняемый толкнул женщину к оконному проему.
В результате пострадавшая не удержала равновесие и выпала из окна. Спасти ее не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранта задержали и предъявили обвинение.

«Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены свидетели произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения», – поделились в ведомстве.

Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

До этого в Москве трехлетний ребенок получил серьезные травмы после падения с пятого этажа. Оставшись без присмотра, девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Спасти ее не удалось.

Ранее мальчик выпал из окна пятого этажа школы на глазах у детей в Петербурге.

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