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Мальчик выпал из окна пятого этажа школы на глазах у детей в Петербурге

В Петербурге 13-летний ребенок выпал из окна школы
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Pixabay

В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу, выпав из окна школы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в школе на улице Восстания. По данным издания, учитель закончила урок русского языка и литературы и вместе с шестиклассниками находилась в кабинете. Ребенок выпал из окна пятого этажа на их глазах.

В результате пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Подмосковье с 13-летним мальчиком. Ребенок готовился к онлайн-уроку у себя дома, но в какой-то момент почувствовал недомогание и открыл окно. В этот момент он потерял сознание и выпал из окна.

До этого в Твери на улице Хромова 11-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенка госпитализировали в областную клиническую больницу. В ситуации разбираются сотрудники ПДН.

Ранее в Великом Новгороде семилетний мальчик остался дома с бабушкой и выпал из окна.

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