Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Республике Коми отменили режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19
close
Александр Патрин/РИА «Новости»

В Республике Коми отменили режим повышенной готовности для органов власти, введенный пять лет назад в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют материалы на сайте правительства региона.

В указе за подписью врио главы республики Ростислава Гольдштейна говорится, что режим повышенной готовности будет отменен со дня вступления в силу данного документа. Согласно ему, отмена режима повышенной готовности обусловлена улучшением ситуации с распространением COVID-19.

Режим повышенной готовности был введен в регионе в соответствии с распоряжением главы Республики Коми от 15 марта 2020 года. Впоследствии, с учетом развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в этот режим вносились необходимые изменения.

4 февраля на сайте Роспотребнадзора сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 17,5%. Превышение среднего по стране показателя наблюдается в 51 регионе, в 34 регионах выросло на 30% число госпитализированных.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами