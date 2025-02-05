В Коми отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Республике Коми отменили режим повышенной готовности для органов власти, введенный пять лет назад в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют материалы на сайте правительства региона.

В указе за подписью врио главы республики Ростислава Гольдштейна говорится, что режим повышенной готовности будет отменен со дня вступления в силу данного документа. Согласно ему, отмена режима повышенной готовности обусловлена улучшением ситуации с распространением COVID-19.

Режим повышенной готовности был введен в регионе в соответствии с распоряжением главы Республики Коми от 15 марта 2020 года. Впоследствии, с учетом развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в этот режим вносились необходимые изменения.

4 февраля на сайте Роспотребнадзора сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 17,5%. Превышение среднего по стране показателя наблюдается в 51 регионе, в 34 регионах выросло на 30% число госпитализированных.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.