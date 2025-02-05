17 детей погибли при пожаре в нигерийской школе

BBC: 17 детей погибли при пожаре в исламской школе на севере Нигерии

По меньшей мере 17 детей погибли в результате пожара в исламской школе на севере Нигерии. Об этом сообщает BBC Hausa.

Несколько других учеников получили травмы и были срочно доставлены в медицинские учреждения в городе Каурана Намода, штат Замфара, для получения помощи.

Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул в соседнем доме во вторник вечером и распространился на школу, когда дети, предположительно подростки, спали.

На место происшествия прибыли местные власти и службы экстренной помощи, однако огонь уже привел к значительным жертвам.

Свидетель происшествия Яхая Махи рассказал, что расположение школы затрудняло доступ к месту пожара для тех, кто пытался его потушить.

«Даже если бы пожарные прибыли вовремя, добраться до дома было бы сложно из-за узкой дороги, ведущей к нему», — сказал он.

Местный чиновник Маннир Хайдара сообщил, что другие исламские школы будут проверены на предмет пожарной безопасности.

26 января в поселке Нижнеянск в Якутии случился пожар в административном здании, после чего огонь перекинулся на единственную школу, где учатся восемь детей.

Ранее в Иркутской области сгорела воскресная школа, где был пункт сбора гумпомощи для СВО.