В Израиле арестовали двух российских эмигрантов

Полиция Израиля арестовала супружескую пару из РФ по подозрению в экстремизме

Сотрудники израильских правоохранительных органов задержали двух российских эмигрантов, заподозрив их в «экстремизме». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции еврейского государства.

По данным агентства, под стражей оказался житель города Ришон-ле-Цион и его супруга.

«В ходе расследования выяснилось, что у супругов хранилось огнестрельное оружие, экстремистская литература левого и джихадистского толка и антиизраильские плакаты», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Из него следует, что арестованных мужчину и женщину также заподозрили в причастности к нанесению на стены домов граффити с пропалестинскими лозунгами.

Как выяснили журналисты, супружеская пара переехала в Израиль из РФ. Это произошло несколько лет назад.

18 января вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на улице Левонтин в городе Тель-Авив. Израильские правоохранители классифицировали произошедшее как террористический акт.

Злоумышленником оказался 19-летний палестинец, который въехал в еврейское государство нелегально. Новостной портал Ynet писал, что в результате атаки один человек получил тяжелые ранения — ему понадобилась операция.

Ранее в Израиле задержали пять человек за попытку напасть на генерал-майора армии страны.