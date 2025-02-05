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В Польше загорелось здание с электровелосипедами

RMF FM: 1,5 тысячи электровелосипедов горят в офисном здании польского Гданьска
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FotoDax/Shutterstock

В польском городе Гданьске загорелся склад в бывших ремонтных мастерских железнодорожного подвижного состава, переоборудованный под офисное здание. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, возгорание тушат 33 пожарные бригады — 150 огнеборцев. Из здания эвакуированы около 60 человек. Дым от пожара виден за много километров.

Отмечается, что в горящем здании находятся офисы разных компаний, одна из которых хранила там около 1,5 тысяч электровелосипедов.

Причины пожара будут установлены после его ликвидации.

5 февраля в подмосковных Люберцах сгорели более 30 маршруток. Пожар произошел в селе Верхнее Мячково на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 25 специалистов и пять единиц техники.

В среду пресс-служба МЧС РФ сообщила о возгорании на территории химчистки для автомобилей в поселке Березовка, который находится в Краснодарском крае. Как рассказали в ведомстве, пламя распространилось на площади 725 квадратных метров. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее, во время пожара сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в Свердловской области загорелся склад с производственным цехом полиэтилена.

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