Под Екатеринбургом горит склад полиэтилена, площадь пожара удвоилась

В поселке Полеводство, расположенном в 15 км от Екатеринбурга, загорелся склад и производственный цех полиэтилена. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, возгорание произошло на улице Трактористов. Очевидцы рассказали, что видят дым от пожара издалека. Площадь возгорания возросла с 1 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м.

В МЧС заявили, что к цеху приехали 43 пожарных на 14 автомобилях.

31 января пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке. Источник рассказал, что люди пытались тушить огонь своими силами и поздний вызов пожарных привел к быстрому росту площади пожара.

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