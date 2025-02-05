В Красноярском крае в химчистке для автомобилей сгорели свыше 10 машин

МЧС: в Красноярском крае в химчистке для машин сгорели 14 автомобилей

В Красноярском крае в поселке Березовка произошел пожар в химчистке для автомобилей, сгорели 14 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Из одноэтажного здания сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля, отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 725 квадратных метров. Для борьбы с возгоранием задействовали 30 специалистов и девять единиц техники, добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

3 февраля сообщалось, что в городе Обнинске Калужской области мужчина попал в реанимацию после пожара в автоцентре, у пострадавшего диагностированы ожоги половины тела и травматическая ампутация кистей рук. По предварительной информации, в помещении взорвался баллон с краской.

В январе стало известно, что житель Улан-Удэ не смог завести машину в мороз, решил отогреть ее плиткой и устроил пожар. С огнем боролись пять сотрудников МЧС. Автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет.

Ранее на видео попало, как Chevrolet Niva вспыхнула в Башкирии и едва не сожгла дом.