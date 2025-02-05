Самарскому музыканту Шабанову вынесли приговор по делу о терроризме

Суд в Самаре приговорил музыканта Андрея Шабанова к шести годам колонии общего режима за призывы к терроризму. Об этом сообщает портал 63.ru.

Помимо прочего, мужчине запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Шабанова задержали в апреле 2024 года и обвинили в публичных призывах к терроризму и действиям против безопасности государства. По версии следствия, пост, в котором он выступил против действующей власти и президента РФ, а также высказывался в поддержку ВСУ и призывал к совершению диверсий, был опубликован в январе этого года на странице мужчины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У музыканта несколько тяжелых хронических заболеваний, в том числе псориаз и псориатический анклозирующий спондилоартрит — поражение позвоночника, сопровождающееся болью и отечностью пораженных суставов, а также ограничением подвижности. Суда мужчина дожидался в СИЗО и неоднократно просил изменить ему меру пресечения по состоянию здоровья.

Ранее в Белоруссии комика Славу Комиссаренко признали причастным к терроризму.