«Я гнию заживо»: в Самаре суд оставил музыканта в СИЗО, несмотря на его болезнь

Самарскому музыканту, обвиняемому в призывах к терроризму, продлили меру пресечения и оставили в СИЗО, несмотря на состояние здоровья, пишет 63.ru.

Андрея Шабанова задержали в апреле и обвинили в публичных призывах к терроризму и действиям против безопасности государства. По версии следствия, пост, в котором он выступил против действующей власти и президента РФ, а также высказывался в поддержку ВСУ и призывал к совершению диверсий, был опубликован в январе этого года на странице мужчины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В конце августа его уголовное дело было передано в суд, но перед началом судебного процесса состоялось заседание, на котором сторона обвинения ходатайствовала о продлении срока заключения музыканта под стражей.

Известно, что у Шабанова несколько тяжелых хронических заболеваний, в том числе псориаз и псориатический анклозирующий спондилоартрит — поражение позвоночника, сопровождающееся болью и отечностью пораженных суставов, а также ограничением подвижности. Судья Дмитрий Ананьев позволил обвиняемому не вставать, но тот отвечал на его вопросы, стоя, опираясь на прутья клетки. Шабанов эмоционально отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО еще на полгода из-за пяти выговоров, которые он успел получить в изоляторе.

«Посмотрите, что со мной происходит! Я гнию заживо! Я гнию заживо, и вы даете мне еще 6 месяцев?...Я гнию, гнию везде — ноги, руки, голова. Как вам не стыдно? Вы когда-нибудь этим страдали? Вы знаете, что это такое: кровь и гной? У вас должна же быть какая-то совесть. Хоть немножечко...Шесть месяцев мое здоровье не выдержит. За пять месяцев в СИЗО мне никто ни разу не предоставил лечения. И вы видите, во что это превращается. А это еще шесть месяцев. Я не смогу...Псориаз — это такая болезнь, которая поражает внутренние органы. Они просто отказываются работать...Я с этим 20 лет живу, у меня инвалидность», — обратился он к судье.

Адвокат мужчины настаивал на смягчении меры пресечения для Шабанова, отмечая, что «он сам — инвалид второй группы, его мать — инвалид первой» и нуждается в постоянном уходе. Однако судья Ананьев, не пустивший мать фигуранта в зал судебных заседаний, согласился с гособвинителем и продлил ему арест. Затем мужчине разрешили попрощаться с матерью в коридоре.

«Мама, я люблю тебя! Боюсь, мы уже не увидимся», — сказал Шабанов напоследок.

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