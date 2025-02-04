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В Белоруссии комика Комиссаренко признали причастным к терроризму

КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список лиц, причастных к терроризму
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Слава Комиссаренко/YouTube

КГБ Белоруссии включил комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к терроризму. Об этом пишет ТАСС.

Юмориста внесли в список в связи с вступлением в силу приговора «о признании Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Незадолго до этого комика Комиссаренко заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Минский городской суд 30 декабря признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии. Уголовное дело было заведено по факту оскорбления и клеветы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко — тот нередко становился героем шуток юмориста.

Помимо оскорблений президента, Комиссаренко также признали виновным в разжигании ненависти по национальному признаку. По решению суда, комик должен отбыть свое наказании в колонии общего режима.

Ранее Комиссаренко пошутил в ответ на начатое против него расследование.

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