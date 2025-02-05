В Воркуте испытывают новейший комплекс управления воздушным движением

В аэропорту Воркуты проходит тестирование новейшей системы автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР3», созданной на основе передовых технологий и полностью разработанной в России. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталий Репин в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025.

По словам Репина, комплекс «Синтез-АР3» разработан для сбора, анализа и отображения данных о воздушной обстановке, планах полетов, аэронавигационной и метеорологической информации. Система предназначена для обеспечения безопасности и эффективности управления воздушным движением на региональном, аэроузловом и аэродромном уровнях. В настоящее время комплекс проходит сертификационные испытания в аэродромном диспетчерском центре аэропорта Воркута.

В компании рассказали, что система «Синтез-АР3» представляет собой масштабируемую платформу, в которой реализованы передовые технологии обработки данных наблюдения за воздушной обстановкой и планов полетов. В ней также реализован улучшенный интерфейс диспетчера, который позволяет более эффективно управлять воздушным движением.

В конце января Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации.

Ранее в Росавиации раскрыли ситуацию с работой Домодедово на фоне судебного процесса.