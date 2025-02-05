В Домодедово рассказали о работе аэропорта после введения обеспечительных мер

Состав юридического и административного управления аэропорта не изменился после принятия Арбитражным судом Московской области обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедово, передает ТАСС.

«Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным представителей воздушной гавани, обеспечительные меры не оказали негативного воздействия на работу аэропорта. Они добавили, что Домодедово работает в штатном режиме и производственная деятельность осуществляется в полном объеме. В публикации говорится, что прием и вылет самолетов не был нарушен, все рейсы проходят по расписанию.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы.

В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что Домодедово оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Ранее в Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры.