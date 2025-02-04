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Россиянин выжил благодаря кошке, разбудившей его во время пожара

В Подмосковье кошка спасла хозяина от пожара
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МЧС России

В подмосковном Софрино кошка вовремя разбудила хозяина из-за начавшегося пожара. Благодаря этому мужчина смог спастись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. По словам хозяина жилья, ночью его разбудила питомица. Когда он проснулся, то комната была в дыму. Мужчина вышел на улицу и вызвал спасателей.

«Прибывшими огнеборцами пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, а с вышележащих этажей эвакуировали пять человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, возгорание началось из-за оставленного в розетке зарядного устройства.

В МЧС напомнили, что необходимо выключать электроприборы и зарядные устройства в случае их неиспользования. Также они рекомендовали установить в квартире автономный пожарный извещатель.

Ранее в Новосибирске семья спаслась от пожара благодаря своей собаке.

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