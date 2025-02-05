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Девятиклассник избил охранника российской школы

В Краснодарском крае девятиклассник избил школьного охранника
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Pixabay

В Краснодарском крае учащийся избил охранника школы из-за ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в школе №22. Охранник учебного учреждения обратился в полицию и заявил, что его избил девятиклассник — подросток нанес неоднократные удары кулаками в область головы мужчины. Причиной агрессии несовершеннолетнего стал конфликт, причины которого не уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали заявление охранника. По факту инцидента проводится проверка.

До этого в Екатеринбурге школьник попал в больницу после нападения одноклассника. Ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им другого в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее пьяный мужчина избил лежавшую на земле девушку на глазах прохожих в российском городе.

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