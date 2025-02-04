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Пьяный мужчина избил лежавшую на земле девушку на глазах прохожих в российском городе

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил лежавшую на земле девушку
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Telegram-канал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина на глазах у прохожих избил лежавшую на земле девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Кстати».

Инцидент произошел возле остановки на улице Героя Прыгунова. Очевидцы рассказали, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избивал девушку. На кадрах с места происшествия видно, что агрессор стоит над лежащей на земле пострадавшей.

В результате в конфликт вмешались неравнодушные очевидцы избиения. Благодаря этому девушке удалось встать с земли и сбежать — информации о ее состоянии не поступало.

До этого российский подросток жестоко избил односельчанку за отказ угостить его алкоголем. Причиненные ей травмы оценили как тяжкий вред здоровью, в уголовное дело в отношении юноши рассмотрят в суде.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил приятеля из-за телевизора.

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