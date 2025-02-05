Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избивавший ребенка отчим не смог объяснить причину своего поведения

Каскад.тв: избивавший ребенка отчим заявил, что любил детей

Избивавший семилетнего мальчика отчим в Черняховске Калининградской области на суде заявил, что любит детей, однако не смог объяснить причину, по которой избивал мальчика. Об этом сообщает Каскад.тв.

«Он заявил, что любит детей и сожалеет о случившемся. Однако объяснить, почему избивал ребенка, он так и не смог», — говорится в публикации.

По данным источника, мужчина признался, что не вызвал скорую помощь, потому что испугался. В настоящее время он утверждает, что готов понести любое наказание.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. В городе были организованы поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в Следственном комитете РФ сообщили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению.

По данным следствия, мужчина избил ребенка, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 февраля следователи предъявили обвинения жителю города Черняховск в Калининградской области, подозреваемому в расправе над семилетним пасынком.

Ранее фигурант дела о расправе над ребенком в Черняховске расскрыл, из-за чего избил пасынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами