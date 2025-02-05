Избивавший ребенка отчим не смог объяснить причину своего поведения

Избивавший семилетнего мальчика отчим в Черняховске Калининградской области на суде заявил, что любит детей, однако не смог объяснить причину, по которой избивал мальчика. Об этом сообщает Каскад.тв.

«Он заявил, что любит детей и сожалеет о случившемся. Однако объяснить, почему избивал ребенка, он так и не смог», — говорится в публикации.

По данным источника, мужчина признался, что не вызвал скорую помощь, потому что испугался. В настоящее время он утверждает, что готов понести любое наказание.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. В городе были организованы поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в Следственном комитете РФ сообщили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению.

По данным следствия, мужчина избил ребенка, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 февраля следователи предъявили обвинения жителю города Черняховск в Калининградской области, подозреваемому в расправе над семилетним пасынком.

Ранее фигурант дела о расправе над ребенком в Черняховске расскрыл, из-за чего избил пасынка.