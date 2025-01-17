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В Госдуме назвали способ спасти летний сезон в Анапе

Депутат ГД Костенко: туристов могут привлечь санатории и музеи Анапы
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WR studio/Shutterstock

Туристический сезон в Анапе после происшествия с танкерами в Керченском проливе можно спасти за счет санаториев, музеев, экотроп, бассейнов и местных праздников. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказала первый зампред комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на Черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — рассказала Костенко.

По ее словам, законодатели вместе с туроператорами и правительством должны обсудить и продумать все альтернативы пляжного отдыха в Анапе.

Накануне спасатели выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эксперт предрекла падение цен на отели в Анапе.

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