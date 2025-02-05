В Москве мужчину по фамилии Семинихин арестовали по делу о госизмене

В Москве Лефортовский суд арестовал россиянина Семенихина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Семенихин по делу о госизмене. Это следует из картотеки дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семенихина И.В. по статье 275 УК РФ»‎, — говорится в карточке по делу.

Подробности о личности обвиняемого и деле не раскрываются, поскольку оно рассматривается под грифом «‎секретно»‎.

До этого сообщалось, что жительницу Ялты судят по статье о государственной измене за перевод денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенный в Ирландии.

По версии следствия, весной 2023 года, находясь в Дублине, она перевела деньги в поддержку организации, финансирующей ВСУ. Уточняется, что, по версии следствия, жительница Ялты осознавала, что переведенные средства будут использоваться в том числе для причинения вреда Вооруженным силам России.

Ранее жителя Волгоградской области осудили за приготовление к госизмене. По данным РИА Новости, житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ. Он также записал соответствующее видео.

Ранее сообщалось, что 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам лишения свободы за госизмену.