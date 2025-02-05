Путин наградил главу округа в Брянской области за участие в ликвидации пожара

Богомаз: главу округа в Брянской области удостоили медали «За отвагу на пожаре»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Стародубского муниципального округа Брянской области Александра Подольного медалью «За отвагу на пожаре». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что чиновник проявил отвагу и самоотверженность во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Курковичи. Тогда из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте загорелся жилой дом.

«Александр Владимирович вместе с огнеборцами сразу прибыл на место происшествия и бросился на помощь пожарным», — пояснил губернатор.

В конце Богомаз поздравил Подольного с наградой и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Одна из последних атак украинских БПЛА на село Курковичи произошла 15 декабря 2024 года. В тот раз пострадал один местный житель — у него диагностировали осколочные ранения конечностей и брюшной полости. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили мужчину в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины.