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В Петербурге задержали владельца нефтяной компании, не заплатившего налоги на 400 млн

78.ru: владельца нефтяной компании в Петербурге задержали за неуплату налогов
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции 4 февраля задержали 60-летнего владельца и руководителя местной нефтяной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом пишет новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

По информации издания, он не оплатил налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму 218 млн рублей в период с 2019 по 2021 годы. Также правоохранители зафиксировали неуплату налога на прибыль на сумму 180 млн рублей в этот же период.

По информации портала, нефтяная компания задержанного предпринимателя на данный момент проходит процесс банкротства. Кроме нее, задержанный, уточняет издание, руководит еще двумя фирмами. Они зарегистрированы в Ленобласти и специализируются на строительстве. Кроме того предприниматель ранее судим по статье «Присвоение или растрата», сообщает издание. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, но два года спустя вышел по УДО.

8 февраля стало известно, что руководителя подмосковной компании будут судить за 2,3 млрд рублей неуплаченных налогов. По данным следствия, фигуранты дела, действуя по указанию и под контролем бенефициара нескольких обществ, совершили уклонение от уплаты НДС.

Ранее сообщалось, что руководителя тюменского завода обвиняют в сокрытии от налоговой 285 миллионов рублей.

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