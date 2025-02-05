Главу подмосковной компании будут судить за 2,3 млрд рублей неуплаченных налогов

Генерального директора транспортной компании в Подмосковье будут судить по обвинению в уклонении от налога на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По информации портала, речь идет о компании «Веста»‎. Руководителя фирмы и директора аффилированных организаций будут судить по статье «а, б» части 2 статьи 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» — три эпизода).

По данным следствия, фигуранты, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

«В рамках расследования уголовного дела арестованы расчетные счета и транспортные средства организаций, уклонившихся от уплаты налогов, а также на имущество аффилированных компаний. Общая сумма арестованного имущества превышает 2 млрд 400 млн рублей», — говорится в публикации.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу, уточняется в материале.

До этого сообщалось, что директора тюменского завода обвиняют в сокрытии от налоговой 285 миллионов рублей. По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемый на должности гендиректора завода по производству бетона подавал в бухгалтерской и налоговой отчетности ложные данные о взаимоотношениях с контрагентами, поскольку они товаров на предприятие не поставляли.

Ранее Верховный суд отказал блогерше Блиновской в снижении налоговой задолженности.