Директора тюменского завода обвиняют в сокрытии от налоговой 285 миллионов рублей

В Тюменской области директора завода обвиняют в уходе от налогов

В Тюменской области директора завода обвиняют в сокрытии от налоговой 285 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

45-летнему мужчине вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере»). По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемый на должности гендиректора завода по производству бетона подавал в бухгалтерской и налоговой отчетности ложные данные о взаимоотношениях с контрагентами, поскольку они товаров на предприятие не поставляли.

«Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 285 млн рублей», — говорится в публикации.

На имущество руководителя предприятия стоимостью около 27 млн рублей наложили арест. Дело передали в Калининский районный суд Тюмени.

По данным портала «РБК.Тюмень», речь идет о Равиле Лезгиеве, учредителе ООО «Западно-Сибирский керамзитобетон».

3 февраля стало известно, что Верховный суд отказал блогерше Елене Блиновской в снижении суммы задолженности по налогам, пени и штрафу, составляющей на данный момент более 1,2 млрд рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило в отношении нее уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Сумма составляла свыше 918 млн рублей.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.