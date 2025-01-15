Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи в январе

АТОР: Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи с 23 и 25 января
close
Alexander Cornwell/Reuters

Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, уже получено официальное сообщение перевозчика. Полеты будут осуществляться по прежнему расписанию.

«Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. На дальнейшие продажи это критично не повлияло. Ждем с нетерпением фактического начала полетов», — сказал Мурадян.

Flydubai прекратила полеты в Сочи и Минеральные Воды 27 декабря 2024 года из-за инцидента в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты приостанавливались до 8 января, а после до 22 января.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия и Вьетнам увеличат число взаимных авиарейсов.

Ранее в Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами