Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи в январе

АТОР: Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи с 23 и 25 января

Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, уже получено официальное сообщение перевозчика. Полеты будут осуществляться по прежнему расписанию.

«Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. На дальнейшие продажи это критично не повлияло. Ждем с нетерпением фактического начала полетов», — сказал Мурадян.

Flydubai прекратила полеты в Сочи и Минеральные Воды 27 декабря 2024 года из-за инцидента в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты приостанавливались до 8 января, а после до 22 января.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия и Вьетнам увеличат число взаимных авиарейсов.

Ранее в Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.