Каждый третий россиянин никогда не завтракает

Каждый третий житель России не завтракает, а каждый второй считает питательный завтрак основой баланса энергии на весь день. Едят на завтрак россияне почти все — от каш и яичницы до супа и пельменей. Это показало исследование сети О'КЕЙ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чуть менее 12% россиян вообще не думают о пользе завтрака и могут его пропустить. Для 34% обязательным ритуалом перед едой является прием стакана воды натощак. 4% этим стаканом воды и ограничиваются до самого обеда.

Чаще всего (в 24% случаев) опрошенные едят на завтрак каши — овсянку, гречку, пшенку и смеси круп. 21% регулярно готовят яйца во всевозможных видах — вареные, яичницу, омлет, всмятку и даже пашот. У 19% обязательны молочные продукты — йогурт, в том числе греческий или протеиновый, творог, сладкий йогурт, творожная масса и др. Быстрые завтраки предпочитают 16%, себе и детям они покупают мюсли, хлопья и различные снеки. 12% едят овощи и фрукты. 4% — бутерброды или мясо и сыр без хлеба. 2% — блины, оладьи.

Есть и неочевидные пищевые привычки, иногда даже удивительные. Например, 1% участников опроса рассказали, что едят на завтрак супы, назвав куриный, борщ и солянку. Еще 1% с завидным постоянством употребляют пельмени.

Обязательным напитком по утрам 32% опрошенных называют кофе, 26% пьют чай, 18% — соки. Помимо этого, 16% запивают завтрак минеральной водой, а 9% делают смузи. 6% вместо еды и напитка мешают протеиновые шейки.

Треть респондентов уверены, что завтрак должен содержать большое количество углеводов, чтобы избежать их потребления днем и на ночь. 21% едят больше клетчатки, чтобы облегчить пищеварение, 19% налегают на белки. 4% не брезгуют по утрам даже существенным десертом, дополняя кофе или чай сытными круассанами и даже тортиками.

На завтрак большинство тратит 20 минут — так ответили 65%. 17% растягивают удовольствие на полчаса, а еще 14% едят практически на бегу и укладываются максимум в 15 минут.

42% отмечают, что отсутствие завтрака ухудшает самочувствие. 36% не замечают значительных изменений в связи с тем, что не поедят утром, но стараются избегать таких случаев.

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