Российские ученые рассказали, как выявить рак на ранней стадии

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. По случаю этой даты биофизик Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Красняков рассказал о ключевых аспектах онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Рак — злокачественные клетки, которые начинают бесконтрольно делиться, теряя свои функции. Они питаются теми же веществами, что и здоровые клетки, но из-за интенсивного роста перехватывают ресурсы, угнетая окружающие ткани. В результате образуется опухоль, которая может разрушить орган.

Иммунная система обычно уничтожает мутировавшие клетки, но при ослабленном иммунитете они могут выйти из-под контроля. Основная проблема заключается в том, что рак часто диагностируется на поздних стадиях, когда лечение становится крайне сложным. Поэтому важно обращать внимание на такие симптомы, как быстрая утомляемость, незначительное повышение температуры, изменение веса и другие признаки недомогания.

Неправильный образ жизни значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Курение — основная причина рака легких, а чрезмерное употребление алкоголя способствует появлению опухолей в печени, ротовой полости и пищеводе. Несбалансированное питание, ожирение, недостаток физической активности и хронический стресс также создают благоприятные условия для развития рака.

Сбалансированное питание, спорт, отказ от вредных привычек и регулярные профилактические обследования помогают снизить риск заболевания, отметили в ПНИПУ.

Для раннего выявления рака используются высокотехнологичные методы, такие как жидкостная биопсия, ПЭТ-КТ, МРТ с контрастом и низкодозовая КТ. Маммография, колоноскопия, Пап-тест и тест на ВПЧ также играют важную роль в диагностике рака молочной железы, колоректального рака и предраковых изменений шейки матки. Комбинация этих методов повышает шансы обнаружить рак на 1-2 стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Одним из наиболее современных подходов к лечению онкологических заболеваний считается иммунотерапия. Она включает введение «растормаживающих» иммунитет препаратов, Т-клеточную терапию и использование моноклональных антител. Этот метод эффективен при меланоме, раке легких, почек и лимфомах, но может вызывать аутоиммунные реакции.

Другой передовой метод борьбы с раком — генная терапия. Она включает введение генов, вызывающих гибель раковых клеток, редактирование генетического кода и модификацию иммунных клеток для усиления их противоопухолевой активности. Этот метод позволяет не просто уничтожать раковые клетки, но и изменять их «программный код», делая их уязвимыми для иммунной системы.

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