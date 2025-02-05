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Пассажира российского поезда оштрафовали за негатив про СВО

Негативно высказавшегося про СВО пассажира поезда в РФ оштрафовали на 30 тысяч
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Shutterstock

Саратовский районный суд оштрафовал пассажира поезда КисловодскКиров за негативное высказывание о проведении СВО. Информация об этом появилась на сайте инстанции.

Согласно имеющейся информации, 31 января мужчина повздорил с другим пассажиром, заявил, что выступает против спецоперации и хочет поддержать Украину. Когда его задержали, он раскаялся и признал вину.

В итоге он получил административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

30 января Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Мужчина проживает в США с 2021 года. Илья «Maddyson» Давыдов заявлял, что JesusAVGN получил грин-карту после полутора лет проживания в США путем свадьбы с американкой.

Ранее на Камчатке лидера отделения партии «Яблоко» приговорили к двум годам колонии-поселения.

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