В Твери два ребенка сбежали из детского сада во время прогулки

В Твери два ребенка ушли из детского сада

В Твери двое детей самостоятельно ушли из детского сада. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в учреждении Московского района. По данным полиции, два четырехлетних ребенка вышли на прогулку вместе с остальными воспитанниками, но в какой-то момент сами ушли с территории детского сада.

Когда на исчезновение детей обратили внимание, на место вызвали полицию. Помимо сотрудников МВД, в детский сад прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, кинолог и другие.

Вскоре детей обнаружили и доставили в отделение полиции. Оттуда их забрали родители.

«В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье двухлетний ребенок без верхней одежды ушел из детского сада из-за открытой двери. Воспитанник гулял по улице, пока его не заметил прохожий, который отвел мальчика в теплое помещение и вызвал полицию.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок сбежал из детсада и ушел в магазин.