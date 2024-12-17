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В Подмосковье пятилетний ребенок сбежал из детсада и ушел в магазин

РЕН ТВ: в Подмосковье сбежавшего из детсада мальчика нашли в магазине

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Depositphotos

В Подмосковье продавец магазина вернула домой пятилетнего мальчика. Который сбежал из детского сада. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Воспитанник детсада сбежал от педагогов, проскользнул мимо охраны и отправился на самостоятельную прогулку. Мальчик забрел в магазин, где был замечен продавщицей. Женщина отвела беглеца домой.

«Как говорит руководство сада, ребенок покинул территорию во время дневной прогулки. Мне неизвестно, сколько он ходил, но по камерам, которые мне предоставил магазин, время было 11:50. Звонок от сотрудников сада я получила в 12:25», — рассказала мать дошкольника.

Воспитателя, допустившего побег ребенка, лишили премии. Мать детсадовца обратилась в прокуратуру и районную администрацию и требует более строгого наказания для педагога.

До этого сообщалось, что в Оренбурге воспитанник детского сада сбежал из группы и отправился искать мать. Рыдающего мальчика на детской площадке обнаружила случайная прохожая.

Ранее в приморском детском саду воспитатели забыли ребенка на улице.

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