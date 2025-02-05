Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россельхознадзоре заявили о частой фальсификации сливочного масла в России

Россельхознадзор: больше всего фальсификата молочки в России в сливочном масле
close
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в 2024 году больше всего фальсификата среди молочных продуктов было обнаружено в сливочном масле. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В ходе своего выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках «Продэкспо - 2025» Данкверт также отметил, что в прошлом году Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба (ФНС) России начали использовать систему, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований. В связи с этим служба может доначислять налоги предприятиям, которые использовали растительные жиры, но не доплатили налоги.

Данкверт добавил, что в прошлом году объем ввоза молочной продукции из-за рубежа вырос на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на товары из Белоруссии.

В январе генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов заявлял, что в России подорожало производство хлеба и хлебобулочных изделий из-за логистики и цен на товары для производства. В частности, мука первого сорта выросла в цене на 18%, мука высшего сорта — на 22%, а ржаная мука — ровно на треть.

Ранее россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами