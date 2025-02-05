В Россельхознадзоре заявили о частой фальсификации сливочного масла в России

Россельхознадзор: больше всего фальсификата молочки в России в сливочном масле

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в 2024 году больше всего фальсификата среди молочных продуктов было обнаружено в сливочном масле. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В ходе своего выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках «Продэкспо - 2025» Данкверт также отметил, что в прошлом году Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба (ФНС) России начали использовать систему, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований. В связи с этим служба может доначислять налоги предприятиям, которые использовали растительные жиры, но не доплатили налоги.

Данкверт добавил, что в прошлом году объем ввоза молочной продукции из-за рубежа вырос на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на товары из Белоруссии.

В январе генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов заявлял, что в России подорожало производство хлеба и хлебобулочных изделий из-за логистики и цен на товары для производства. В частности, мука первого сорта выросла в цене на 18%, мука высшего сорта — на 22%, а ржаная мука — ровно на треть.

Ранее россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе.