Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе

Аналитик Калманович: при обвале рубля кофе может вырасти в цене на 35%
close
«Газета.Ru»

Цены на кофе формируются в первую очередь в зависимости от урожая в Бразилии. В последние три года по этому показателю наблюдается довольно слабая динамика, так что рост стоимости неизбежен, рассказал RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Если не произойдет резкого обвала рубля, то кофе подорожает не более, чем на 25%. А при падении российской нацвалюты рост составит 30-35%, считает эксперт.

«Скорее всего, первый сценарий не самого большого роста цен более вероятен, чем второй», — отметил он. — В кофейнях рост цен на кофе может относительно сдерживать высокая конкуренция и ожидаемое замедление роста потребительского спроса».

Напомним, на днях эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин спрогнозировал на 2025 год 30%-й рост цен на кофе. Причем, по его словам, произойдет это не одномоментно, так как продавцы будут повышать стоимость постепенно в течение всего года. Такие выводы он связал с неурожаем и общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна.

Ранее российским кофеманам пообещали непростой 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами