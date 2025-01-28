Россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе

Аналитик Калманович: при обвале рубля кофе может вырасти в цене на 35%

Цены на кофе формируются в первую очередь в зависимости от урожая в Бразилии. В последние три года по этому показателю наблюдается довольно слабая динамика, так что рост стоимости неизбежен, рассказал RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Если не произойдет резкого обвала рубля, то кофе подорожает не более, чем на 25%. А при падении российской нацвалюты рост составит 30-35%, считает эксперт.

«Скорее всего, первый сценарий не самого большого роста цен более вероятен, чем второй», — отметил он. — В кофейнях рост цен на кофе может относительно сдерживать высокая конкуренция и ожидаемое замедление роста потребительского спроса».

Напомним, на днях эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин спрогнозировал на 2025 год 30%-й рост цен на кофе. Причем, по его словам, произойдет это не одномоментно, так как продавцы будут повышать стоимость постепенно в течение всего года. Такие выводы он связал с неурожаем и общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна.

Ранее российским кофеманам пообещали непростой 2025 год.