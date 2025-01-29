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Глава холдинга «Коломенское» заявил о росте себестоимости хлеба в РФ

«Ъ»: себестоимость хлеба в РФ выросла на 27% из-за логистики и стоимости сырья
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России подорожало производство хлеба и хлебобулочных изделий из-за логистики и цен на товары для производства. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов.

«Если за январь — ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья», — сообщил Козлов.

Уточняется, что мука первого сорта выросла в цене на 18%, мука высшего сорта — на 22%, а ржаная мука — ровно на треть. Кроме самой муки и зерна, стоимость которых составляет до 80% от розничной стоимости хлебобулочных изделий, растет цена начинок, молочных и яичных продуктов.

При этом самым рискованным для бизнеса оказалось производство сладких изделий. По словам Козлова, сырьевая составляющая здесь очень сильно привязана к ценам на продовольствие и валютным курсам, которые растут каждый год.

Ранее россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе.

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