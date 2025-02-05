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В Подмосковье мужчина получил ножевое ранение глубиной 20 сантиметров и выжил

В Ногинске врачи спасли мужчину с 20-сантиметровым ножевым ранением живота
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Shutterstock/FOTODOM

Ногинские врачи прооперировали мужчину с серьезной травмой живота. Об этом сообщает ГБУ «Ногинская больница» в своем Telegram-канале.

В медучреждение 29-летний пациент обратился с проникающей травмой живота, глубина которой составила 20 сантиметров, а ширина – 15. Из-за травмы пострадавший потерял около 1,5 литра крови.

Медики прооперировали мужчину, манипуляции длились около четырех часов. Специалисты сделали резекцию тонкого кишечника и ушили толсто-кишечную артерию.

«Спустя девять дней после операции состояние пациента стабилизировалось», – поделилась исполняющая обязанности главврача по стационарной работе Светлана Ерыгина.
Сейчас молодой человек находится на амбулаторном лечении.

До этого в Подмосковье во время пятичасовой операции врачи спасли угодившего под поезд мужчину. Пациент поступил с переломами теменной кости черепа и повреждением крупных сосудов мозга. Медики убрали обломки кости, сделали пластику сосуда головного мозга и другие манипуляции. Мужчине предстоит длительная реабилитация.

Ранее у молодого россиянина с жалобами на онемение руки нашли огромный тромб в шее.

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