Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У молодого россиянина с жалобами на онемение руки нашли огромный тромб в шее

В Подмосковье врачи спасли 34-летнего мужчину с гигантским тромбом в шее
close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 34-летнего мужчину, у которого сосуды от плеча до шеи закупорил гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент при поступлении в медицинское учреждение жаловался на полное онемение левой руки, боль в области плеча и шеи, слабость, «вспышки в глазах».

Во время диагностики медики установили, что в части сосудов у мужчины полностью отсутствует кровоток.

«Причиной артериального тромбоза оказался огромный 25-сантиметровый сгусток тромболитической массы, закупоривший сосуды от плеча до шеи. <…> В ходе 1,5-часовой операции мы удалили тромб с помощью специального баллона, который, расправившись, контролируемо продвинул сгусток далее по сосуду к разрезу в районе локтевого сгиба. Там мы зацепили его специальным крючком и благополучно извлекли», — поделился сосудистый хирург больницы Михаил Пырля.

Врач отметил, что в случае бездействия мужчина мог лишиться конечности. А в случае попадания части тромба в мозг последствия могли быть непоправимыми.

По словам медиков, подобная патология обычно возникает у людей пожилого возраста. Ее причиной хирург назвал генетические особенности, неправильное питание, нарушение метаболизма и избыточную массу тела.

Ранее россиянка назначила себе контрацептивы и попала в больницу с тромбом и кровью в мокроте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами