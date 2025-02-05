У молодого россиянина с жалобами на онемение руки нашли огромный тромб в шее

В Подмосковье врачи спасли 34-летнего мужчину с гигантским тромбом в шее

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 34-летнего мужчину, у которого сосуды от плеча до шеи закупорил гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент при поступлении в медицинское учреждение жаловался на полное онемение левой руки, боль в области плеча и шеи, слабость, «вспышки в глазах».

Во время диагностики медики установили, что в части сосудов у мужчины полностью отсутствует кровоток.

«Причиной артериального тромбоза оказался огромный 25-сантиметровый сгусток тромболитической массы, закупоривший сосуды от плеча до шеи. <…> В ходе 1,5-часовой операции мы удалили тромб с помощью специального баллона, который, расправившись, контролируемо продвинул сгусток далее по сосуду к разрезу в районе локтевого сгиба. Там мы зацепили его специальным крючком и благополучно извлекли», — поделился сосудистый хирург больницы Михаил Пырля.

Врач отметил, что в случае бездействия мужчина мог лишиться конечности. А в случае попадания части тромба в мозг последствия могли быть непоправимыми.

По словам медиков, подобная патология обычно возникает у людей пожилого возраста. Ее причиной хирург назвал генетические особенности, неправильное питание, нарушение метаболизма и избыточную массу тела.

Ранее россиянка назначила себе контрацептивы и попала в больницу с тромбом и кровью в мокроте.